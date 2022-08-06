Міжнародний конкурс краси Міс Всесвіт змінив правила для учасниць. З 2023 року до заходу будуть допущені молоді матері, вагітні, заміжні та розлучені дівчата.

Раніше в 2022 році організаторами заходу було проведено опитування серед своєї аудиторії та директорів національних конкурсів. Підсумки показали, що особисті рішення жінки не повинні бути на заваді на шляху до її кар’єрного успіху.

Також дані показали, що середній вік весілля для жінок та першої вагітності в усьому світі починається з 21 року.

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– Ми неймовірно щасливі цим новинам, адже тепер ми матимемо можливість вітати в нашій родині Міс Україна Всесвіт ще більше цілеспрямованих жінок, – зазначили представники заходу в Україні.

Раніше стало відомо, що титул Міс Україна Всесвіт 2022 отримала Вікторія Апанасенко. Вона представлятиме нашу країну на конкурсі Міс Всесвіт 2022 в грудні цього року.