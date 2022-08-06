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Молодые матери, беременные и замужние: конкурс Мисс Вселенная изменил правила

6 августа 2022, 17:14
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Міс Всесвіт
Источник: Depositphotos

Международный конкурс красоты Мисс Вселенная изменил правила для участниц. C 2023 года до мероприятия будут допущены молодые матери, беременные, замужние и разведенные девушки.

Ранее в 2022 году организаторами мероприятия был проведен опрос среди своей аудитории и директоров национальных конкурсов. Итоги показали, что личные решения женщины не должны быть препятствием на пути к ее карьерному успеху.

Также данные показали, что средний возраст женитьбы для женщин и первой беременности во всем мире начинается с 21 года.

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— Мы невероятно счастливы этим новостям, ведь теперь у нас будет возможность приветствовать в нашей семье Мисс Украина Вселенная еще больше целеустремленных женщин, — отметили представители мероприятия в Украине.

Ранее стало известно, что титул Мисс Украина Вселенная 2022 получила Виктория Апанасенко. Она будет представлять нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная 2022 в декабре этого года.

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