Титул Міс Україна Всесвіт-2022 отримала Вікторія Апанасенко. Вона представлятиме нашу країну на конкурсі Міс Всесвіт-2022 у грудні цього року.

– Коли мені сказали, що я представлятиму Україну на Міс Всесвіту, я була волонтером у ресторані та мила підлогу. Мій шок було тяжко передати словами. Ви можете уявити цю картину? Я всім серцем люблю Україну, і це велика честь представляти її на міжнародному рівні. Дуже важливо говорити про війну! Ми маємо бути надійним тилом для наших ЗСУ! Я вірю, що ми зможемо перемогти зло, яке прийшло на наші землі, – прокоментувала здобуття титулу Вікторія.

Цього року глядачі не побачили процесу відбору учасниць на міжнародний конкурс через війну в Україні. Таке рішення було ухвалено Оргкомітетом Міс Україна Всесвіт.

Рішенню про передачу титулу Вікторії сприяли організатори конкурсу із США. Апанасенко вже мала титул I Віцеміс Україна Всесвіт 2021 року, тож участь у конкурсі для неї не буде у новинку.

Зараз дивляться

– Нашій країні зараз не до свята, але нам потрібно зробити все, щоб привернути увагу до подій, що відбуваються у нашій країні. Ми вирішили не втрачати нагоди представити Україну у всесвітньому фіналі відомого конкурсу – він транслюється у всьому світі, – заявила президент конкурсу Міс Україна Всесвіт Анна Філімонова.

28-річна Вікторія Апанасенко активно займається волонтерством на тлі війни – допомагає одному із закладів Києва готувати їжу для українських захисників та пенсіонерів.