Легендарна італійська актриса Софі Лорен уперше за довгий час з’явилася на публіці. 88-річна зірка засвітилася на відкритті свого ресторану в Мілані та вразила публіку зовнішнім виглядом.

HERE SHE IS our dynamite lady, looking fabulous in white at the grand opening of the “Sophia Loren Restaurant” today in Milan ❤️ via, the restaurant’s instagram account. pic.twitter.com/i8xpgzgdPT — sophia loren files ???? (@thelorenfiles) October 10, 2022

Зірка красувалася перед фанатами у білому штанному костюмі. Свій образ актриса доповнила атласною блузою, посипаною діамантами, а також сережками та кольє.

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І хоча володарці Золотого глобуса вже за 80, раніше вона заявляла, що почувається на десятки років молодшою.

– Іноді, коли я говорю, що мені понад 80 років, я не вірю в це. Я почуваюся на 20, – заявила Софі.

Також Лорен озвучувала шість уроків, які вона усвідомила своє довге життя. Наприклад, потрібно підтримувати зв’язок із сім’єю, підбадьорювати себе, насолоджуватися кожним моментом, дивитися фільми, старіти природним чином і приймати себе.

Втім, відмова від ботоксу подобається далеко не всім. Зовсім недавно 64-річна Шерон Стоун зізналася, що її покинув хлопець через відмову від уколів краси. Щоправда, раніше мати трьох дітей скористалася такими процедурами, але після небезпечної хвороби назавжди відмовилася від ботоксу.