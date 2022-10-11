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Молода душею: 88-річна Софі Лорен засвітилася на публіці у сміливому образі

11 Жовтня 2022, 15:18
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Софи Лорен
Джерело: Getty Images

Легендарна італійська актриса Софі Лорен уперше за довгий час з’явилася на публіці. 88-річна зірка засвітилася на відкритті свого ресторану в Мілані та вразила публіку зовнішнім виглядом.

Зірка красувалася перед фанатами у білому штанному костюмі. Свій образ актриса доповнила атласною блузою, посипаною діамантами, а також сережками та кольє.

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І хоча володарці Золотого глобуса вже за 80, раніше вона заявляла, що почувається на десятки років молодшою.

– Іноді, коли я говорю, що мені понад 80 років, я не вірю в це. Я почуваюся на 20, – заявила Софі.

Також Лорен озвучувала  шість уроків, які вона усвідомила своє довге життя. Наприклад, потрібно підтримувати зв’язок із сім’єю, підбадьорювати себе, насолоджуватися кожним моментом, дивитися фільми, старіти природним чином і приймати себе.

Втім, відмова від ботоксу подобається далеко не всім. Зовсім недавно 64-річна Шерон Стоун зізналася, що її покинув хлопець через відмову від уколів краси. Щоправда, раніше мати трьох дітей скористалася такими процедурами, але після небезпечної хвороби назавжди відмовилася від ботоксу.

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Джерело
Daily Mail
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Софі Лорен
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