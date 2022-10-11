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Молода душой: 88-летняя Софи Лорен засветилась на публике в смелом образе

11 октября 2022, 15:18
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Софи Лорен
Источник: Getty Images

Легендарная итальянская актриса Софи Лорен впервые за долгое время появилась на публике. 88-летняя звезда засветилась на открытии своего ресторана в Милане, и поразила публику внешним видом.

Звезда красовалась перед фанатами в белом брючном костюме. Свой образ актриса дополнила атласной блузой, усыпанной бриллиантами, а также серьгами и колье.

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И хотя обладательнице Золотого глобуса уже за 80, ранее она заявляла, что чувствует себя на десятки лет моложе.

— Иногда, когда я говорю, что мне больше 80 лет, я не верю в это. Я чувствую себя на 20, — заявила Софи.

Также Лорен озвучивала шесть уроков, которые она осознала за свою долгую жизнь. К примеру, нужно поддерживать связь с семьей, подбадривать себя, наслаждаться каждым моментом, смотреть фильмы, стареть естественным образом и принимать себя.

Впрочем, отказ от ботокса нравится далеко не всем. Совсем недавно 64-летняя Шэрон Стоун призналась, что ее бросил парень из-за отказа от уколов красоты. Правда, раньше мать троих детей пользовалась такими процедурами, но после опасной болезни навсегда отказалась от ботокса.

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Источник
Daily Mail
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