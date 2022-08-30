Шэрон Стоун бросил бывший возлюбленный из-за отказа от ботокса. Об этом 64-летня актрисса рассказала в интервью Vogue.

Мать троих детей призналась, что она пользовалась этими процедурами раньше, но теперь она не прибегает к ботоксу после инсульта в 2001 году. Тогда звезда почти попрощалась с жизнью.

Позиция Стоун изменилась после недавних отношений с молодым мужчиной, который спросил, делала ли она ботокс. Вполне возможно, что речь идет о 26-летнем рэпере RMR, с которым она была несколько месяцев.

Сейчас смотрят

Правда, после этого вопроса актриса видела мужчину один раз — он не хотел ее больше видеть и бросил ее.

И хотя пара не заявляла о своих отношениях официально, до сих пор неясно, когда они расстались.

Что касается ботокса, Шэрон отказалась от него после 2001 года — тогда актриса перенесла аневризму, из-за которой понадобилась 7-часовая операция и длительное восстановление.

Актриса уже давно заявляет, что также не ложилась под нож ради красоты, хотя врачи предлагали ей эти процедуры.

— Я думаю, что в искусстве хорошо стареть есть такая сексуальность, чтобы иметь эти несовершенства. Это чувственно. Люди боятся меняться, и не понимают, что что-то приобретают, — добавила актриса.

Ранее Шэрон Стоун рассказала о выкидышах, которые случались в ее жизни. Всего таких случаев актриса насчитала девять, и выступила против стигматизации, которая мешает людям говорить о своем горе.