Фільм Аватар: Шлях води зміг зібрати понад $1 млрд лише за 12 днів прокату. Продовження легендарної картини від Джеймса Кемерона наближається до рекордного виторгу.

Відомо, що на нову частину франшизи фанати чекали з 2009 року – 13 років. І ось, 16 грудня вона з’явилася у кінотеатрах.

Історія про неймовірну долю цілого народу змогла обійти Доктора Стренджа у мультивсесвіті божевілля та стати третім найкасовішим фільмом року. На другому та першому місці Топ ган: Маверік та Світ Юрського періоду: Панування.

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Для порівняння, картині з Томом Крузом знадобився 31 день, щоб подолати позначку $1 млрд, а Світу Юрського періоду – понад 4 місяці.

Щоправда, на картину Кемерона пішло і рекордно багато коштів – виробництво обійшлося від $350 до $460 млн. Сам режисер вважає, що Аватар: Шлях води має зібрати щонайменше $2 млрд, щоб окупитися.

Нагадаємо, що перший фільм зібрав $2,97 млрд. Перевершити цей показник продовження навряд чи зможе – аналітики стверджують, що на це вплине пандемія.

2023 рік для кіноіндустрії також обіцяє бути цікавим. Глядачі зможуть дізнатися про продовження історії Джона Віка, а також фінал франшизи Форсажу з Домініком Торетто. Ознайомитись із переліком найочікуваніших фільмів 2023 року можна на Фактах ICTV.