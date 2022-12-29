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Могло быть и лучше: фильм Вавилон с Брэдом Питтом и Марго Робби с треском провалился

29 декабря 2022, 14:40
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Пітт

Новый фильм Вавилон с Брэдом Питтом и Марго Робби стал самым провальным в истории актеров. Премьера картины состоялась на рождественские праздники, но сборы откровенно разочаровали как создателей, так и самих звезд.

Аналитики считают, что драма о золотом веке Голливуда от Дэмиена Шазеля не сможет даже вернуть затраченные $110 млн. Премьера 23 декабря показала, что собрать удалось всего $5,3 млн.

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Эксперты уверены, что фильм должен заработать $250 млн, чтобы получить прибыль. Набрать такую сумму почти невозможно, но 3-часовая картина имеет все шансы покорить Европу и США в ближайшее время.

Примечательно, что Вавилон был номинирован на Золотой глобус несколько раз — картина попала в категорию лучший фильм, лучшая мужская роль и лучшая женская роль.

Впрочем, критики и пользователи агрегатора Rotten Tomatoes оценили картину на 55 и 49 баллов из 100 соответственно.

Во многих отзывах публики упоминалось, что Вавилон был слишком длинным и скучным, и ему не хватало развития персонажей.

Совсем иная ситуация у картины Джеймса Кэмерона — Аватар: Путь воды за 12 дней сумел преодолеть отметку в $1 млрд с помощью кассовых сборов. Картина может идти на рекорд, и даже обойти по заработку оригинал. Тогда картина 2009 года собрала $2,5 млрд.

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