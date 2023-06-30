64-річна Мадонна повернулася з лікарні додому – її виписали з лікувального закладу. Однак зірка все ще не може встати з ліжка.

Усе почалося з нещодавньої госпіталізації Мадонни – співачка потрапила до реанімації, і тепер їй стало трохи краще. Однак, знайомі із зіркою зазначають, що вона прикута до ліжка – зараз у неї слабкість і постійна нудота.

Її менеджер назвав офіційну причину неприємного інциденту – це бактеріальна інфекція. Утім, шанувальники в це не вірять. Серед чуток – у неї стався сепсис через чергову пластичну операцію, з якими Мадонна зачастила.

Відомо, що артистка скористалася вміннями хірургів просто перед туром Celebration, який був приурочений до 40-річчя її творчої кар’єри. На жаль, на тлі хвороби гастролі довелося перенести.

Також американські ЗМІ впевнені, що останні місяці зірка боролася з лихоманкою, хоча ретельно це приховувала від суспільства.

Нагадаємо, що взимку зірку розкритикували за неприродний зовнішній вигляд після операції. Після цього стало відомо, що Мадонна хоче повернути собі колишнє обличчя.