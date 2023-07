Друзья Мадонны считают, что она себя сама довела до госпитализации, пытаясь конкурировать с более молодыми артистами, такими как Тейлор Свифт и Pink.

Исполнительница изнурила себя физически, готовясь к масштабному туру Celebration в честь 40-летия своей музыкальной карьеры.

— Обратный отсчет был действительно запущен. Мадонна поставила все свои фишки на один номер, которым был этот тур. Она работала сверхурочно, но явно выгорела, и окружающие вежливо напоминали ей, что ей уже не 45, не говоря уже о 25. Ей нужно было идти в ногу со временем. Так сильно давить на себя было чрезвычайно рискованно, — сказал инсайдер.

Мадонна стремится быть лучшей, а потому работает усерднее, чем кто-либо.

Одна из близких подруг певицы опасалась, что она могла закончить так же, как Майкл Джексон, который умер в преддверии своего тура This Is It в 2009 году.

— Мадонна была в хорошем настроении перед инцидентом, но некоторые друзья посоветовали ей успокоиться и найти время для отдыха из-за изнурительного графика, который у нее был впереди. Многие из нас чувствуют, что постоянные замечания о ее возрасте заставляют ее участвовать в соревнованиях, поэтому мы рады, что она была вынуждена взять тайм-аут и поставить свое здоровье на первое место, — добавил близкий источник.

Сейчас она восстанавливается дома и отклонила предложение сократить тур, поскольку все еще хочет дать как можно больше концертов. Состояние ее излечимо, артистка работает с группой врачей над укреплением своей иммунной системы.

В конце июня Мадонна попала в больницу и несколько дней пробыла в реанимации. Причина — серьезная бактериальная инфекция.