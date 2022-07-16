З’ясувалися нові деталі смерті першої дружини експрезидента США Дональда Трампа, чеської лижниці та моделі Івани Трамп.

На думку експертів, вона померла випадково від тупих травм тулуба. Поліція розслідує, чи не впала Івана Трамп зі сходів у своєму будинку. Слідів злому замків правоохоронці не виявили.

Чому сталося падіння і чим воно було спричинене – поки що невідомо.

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Нагадаємо, Івана Трамп померла 14 липня. Їй було 73 роки. Вона була одружена з Дональдом Трампом з 1977 до 1992 року.

Загалом у Івани було четверо офіційних чоловіків. У неї залишилося троє дітей та десятеро онуків.