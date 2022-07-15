У Нью-Йорку на 74-му році життя померла перша дружина Дональда Трампа – чеська лижниця та модель Івана Трамп.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Івана Трамп вийшла заміж за майбутнього президента 1977 року.

Зараз дивляться

Трампи були впливовою парою в Нью-Йорку в 1980-х і 1990-х роках до їхнього ж публічного і скандального розлучення після того, як Дональд Трамп зустрів свою наступну дружину, Марлу Мейплс.

– Мені дуже сумно повідомляти всім, хто любив її, а їх багато, що Івана Трамп померла у своєму будинку в Нью-Йорку. Вона була чудовою, красивою та дивовижною жінкою, яка прожила чудове та надихаюче життя. Її гордістю та радістю були троє її дітей, Дональд-молодший, Іванка та Ерік. Вона так пишалася ними, як ми всі пишалися нею. Спочивай з миром, Івано! – Написав Трамп у своїй новій соцмережі Truth Social.

Син Ерік Трамп також написав про смерть мами, зауваживши, що його мати була “сильною бізнеследі, спортсменкою світового класу, сяючою красунею, турботливою матір’ю та другом”.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Eric Trump (@erictrump)

Івана Трампа виросла в комуністичній Чехословаччині. Спочатку працювала з Трампом у деяких його проєктах із нерухомості. Пара розлучилася після нового роману Дональда, але вони залишилися в дружніх відносинах.

Івана з ентузіазмом підтримала Трампа у його президентських перегонах у 2016 році, назвавши себе його прихильником та радником.

Раніше експрезидент США Дональд Трамп, якому двічі оголошували імпічмент, заявив, що вже прийняв рішення балотуватися у президенти у 2024 році.