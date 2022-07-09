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Помер Ленні фон Долен – зірка серіалу Твін Пікс

9 Липня 2022, 11:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Помер Ленні фон Долен - зірка серіалу Твін Пікс

Зірка серіалу Твін Пікс Ленні фон Долен помер на 64-му році життя. Про причини смерті американського актора наразі нічого не відомо.

Про смерть Ленні фон Долена повідомила його сестра Кетрін.

 – 5 липня світ втратив чудову людину. Він завжди у всьому лідирував: чи це захоплива розмова, чи акторське мистецтво чи подорож у нові місця. Він любив добре посміятися. Він продовжує свій духовний шлях, – написала вона.

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Ленні фон Долен народився 22 грудня 1958 року в Огасті, Джорджія.

Популярність до актора прийшла після ролі Гарольда Сміта в серіалі Девіда Лінча Твін Пікс. Серед інших відомих ролей Ленні фон Долена – лиходій у культовому фільмі Один дома 3.

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Смерть Твін Пікс
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