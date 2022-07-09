Зірка серіалу Твін Пікс Ленні фон Долен помер на 64-му році життя. Про причини смерті американського актора наразі нічого не відомо.

Про смерть Ленні фон Долена повідомила його сестра Кетрін.

– 5 липня світ втратив чудову людину. Він завжди у всьому лідирував: чи це захоплива розмова, чи акторське мистецтво чи подорож у нові місця. Він любив добре посміятися. Він продовжує свій духовний шлях, – написала вона.

Зараз дивляться

Ленні фон Долен народився 22 грудня 1958 року в Огасті, Джорджія.

Популярність до актора прийшла після ролі Гарольда Сміта в серіалі Девіда Лінча Твін Пікс. Серед інших відомих ролей Ленні фон Долена – лиходій у культовому фільмі Один дома 3.