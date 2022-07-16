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Могла упасть с лестницы: подробности смерти Иваны Трамп

16 июля 2022, 13:25
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Могла упасть с лестницы: подробности смерти Иваны Трамп
Источник: Getty Images

Выяснились новые детали смерти первой жены экс-президента США Дональда Трампа, чешской лыжницы и модели Иваны Трамп.

По заключению экспертов, она скончалась случайно от тупых травм туловища. Полиция расследует, не упала ли Ивана Трамп с лестницы в своем доме. Следов взлома замков правоохранительные органы не обнаружили.

Почему произошло падение и чем оно было вызвано — пока что неизвестно.

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Напомним, Ивана Трамп умерла 14 июля. Ей было 73 года. Она была замужем за Дональдом Трампом с 1977 по 1992 год.

Всего у Иваны было четверо официальный мужей. У нее осталось трое детей и десятеро внуков.

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Источник
NYT
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Дональд Трамп
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