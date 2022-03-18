Український поет і прозаїк Юрій Андрухович розповів, чи будуть готові європейці накласти ембарго на постачання російського культурного продукту. Також він зазначив, яку відповідь ми можемо дати Європі на запитання – Що таке Україна?

Поет зазначив, що Німеччина має ніжні почуття до російської культури, тому тут він дуже песимістичний.

– Я не вірю в те, що нам вдасться переконати хоча б Німеччину в тому, що культурна машинерія Росії – це дуже серйозний різновид їхньої стратегічної зброї. Щоб донести цю ідею до західних партнерів, я не знаю, які ще злочини має вчинити наш ворог. В будь-якому разі колись це прозріння настане, але найближчим часом я на нього не розраховував би, – сказав Юрій.

Андрухович зазначив, що останнім часом запитання Що таке Україна? майже не чує. Наголошує, що передусім це заслуга наших ЗСУ, які своїми успішними бойовими діями показують, що Україна – не Росія.

– Якщо говорити про суто культурний ріст, то тут, звісно, мовна проблематика, ментальність, зовсім інший ріст політичної культуру, який притаманний нам, але не притаманний росіянам. Ну і найголовніше – українці обирають свободу, росіяни – рабство. Тут пролягає прірва, яку видно неозброєним оком, і вона зрозуміла всім, – наголосив Юрій.

Раніше поетеса Оксана Забужко сказала, що Путін – новий Гітлер, якого виростила сучасна Європа. Також вона розповіла, чим займається під час війни та чи можливий культурний діалог із росіянами.

Фото: Юрій Андрухович