Украинский поэт и прозаик Юрий Андрухович рассказал, готовы ли европейцы наложить эмбарго на поставку российского культурного продукта. Также он отметил, какой ответ мы можем дать Европе на вопрос — Что такое Украина?

Поэт отметил, что Германия испытывает нежные чувства к русской культуре, поэтому здесь он очень пессимистичен.

— Я не верю в то, что нам удастся убедить хотя бы Германию в том, что культурная машинерия России – это очень серьезная разновидность их стратегического оружия. Чтобы донести эту идею до западных партнеров, я не знаю, какие еще преступления должны быть совершены нашим врагом. В любом случае, когда-нибудь это прозрение произойдет, но в ближайшее время я бы на него не рассчитывал, — сказал Юрий.

Андрухович отметил, что в последнее время вопрос Что такое Украина? почти не слышит. Отмечает, что, прежде всего, это заслуга наших ВСУ, которые своими успешными боевыми действиями показывают, что Украина — не Россия.

— Если говорить о сугубо культурном росте, то здесь, конечно, языковая проблематика, ментальность, совсем другой рост политической культуры, который присущ нам, но не присущ россиянам. Ну и центральное – украинцы выбирают свободу, россияне – рабство. Здесь лежит пропасть, которая видна невооруженным глазом и понятна всем, — подчеркнул Юрий.

Ранее поэтесса Оксана Забужко сказала, что Путин – новый Гитлер, которого вырастила современная Европа. Также она рассказала, чем занимается во время войны и возможен ли культурный диалог с россиянами.

Фото: Юрий Андрухович