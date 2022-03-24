Месяц спустя: Лобода таки назвала виновников войны в Украине

Популярная певица Светлана Лобода долгие годы строила карьеру целенаправленно в РФ. С началом полномасштабного вторжения России в Украину артистка высказывалась с призывами об остановке войны, делилась с результатами обстрелов.

Спустя время она заявила, что война застала ее за границей, где она сейчас помогает украинским беженцам. Однако в своей риторике она каждый раз забывала называть вещи своими именами: Россия вторглась в Украину, Владимир Путин — диктатор, которые повел свои войска на территорию наше страны. Почему это важно? Большая часть РФ сидит в информационном вакууме, а у Лободы около 10 млн подписчиков, большая часть которых из России.

Однако спустя месяц Светлана Лобода таки назвала вещи своими именами.

— Сегодня ровно месяц, как это страшное слово война вошло в нашу жизнь, в жизнь каждого украинца. Сегодня ровно месяц, как российские войска вторглись на территорию Украины, — заявила артистка.

Она перечислила те страшные моменты, с которыми украинцам приходится жить ежедневно.

— Тысячи убитых, ни в чем невинных людей, десятки тысяч раненых. Разрушены наши родные города и жизни, погибло ужасающее количество детей. Это не дурной сон и не сценарий в жанре антиутопии — это реальность, с которой невозможно смириться, — заявила Лобода.

Более того, она выразила гордость и уважение относительно украинского народа, и в частности, наших воинов, которые защищают страну.

— Украинские воины, простые люди, каждый, кто грудью стоит за Украину каждый день, ценою собственных жизней, доказывает, что Украина не сдастся никогда и ее не сломить ни одной армии в мире! Низкий поклон нашим воинам, нашему народу и нашей Земле! — добавила певица.

Светлана Лобода поделилась тем, что часть ее семьи остается в Украине, в частности в Ирпене, где бои не утихают по сей день.

— Мои родственники, папа, бабушка, до сих пор под Киевом в селе. Наш родной Ирпень разрушен. Пишу и слезы невозможно остановить, — отметила артистка.

Кроме того, Лобода написала стихотворение о войне в Украине.