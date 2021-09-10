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Мішина в латексі влаштувала запальні танці з Котом на столі

10 Вересня, 17:54 Валентина Чорна
Ксенія Мішина та Євген Кот
Джерело: СТБ

Українська акторка Ксенія Мішина та хореограф Євген Кот станцювали на суддівському столі на шоу Україна має талант.

Під час перерви між зйомками проекту Ксенія та Євген вирішили не сумувати і згадати спільне хореографічне минуле. Для того, щоб розважити публіку своїм танцем, вони стали прямо на суддівський стіл.

Ксенія танцювала в обтислій латексній сукні бордового кольору. Свій образ вона доповнила рукавицями, чорними туфлями на підборах та високим хвостом.

Євген для зйомок шоу обрав більш зручний одяг. Він постав у чорному костюмі, білій сорочці та кедах.

Очевидно, глядачам сподобався танець пари. Вони оцінили його бурхливими оплесками та криками Браво.

Нагадаємо, що у 2019 році Ксенія Мішина та Євген Кот разом брали участь у танцювальному шоу Танці з зірками, де здобули перемогу.

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Прем’єра легендарного проекту Україна має талант відбудеться вже восени в ефірі телеканалу СТБ. Ведучим шоу став Григорій Решетник, а залаштунки проекту глядачам покаже співачка Jerry Heil.

Крім Ксенії Мішиної та Євгена Кота, у суддівському кріслі ви побачите телеведучого Сергія Притулу. Більше того, у складі зіркового журі з’явиться і четвертий суддя.

Ще одне суддівське крісло належатиме олімпійським чемпіонам та зіркам, завдяки яким прапор України піднімався на різних міжнародних аренах.

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Теги
Євген Кот , Ксенія Мішина , Україна має талант
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