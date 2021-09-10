Комік Олександр Еллерт розповів, в яких стосунках він зараз зі своєю екс-коханою, українською акторкою Ксенією Мішиною.

За словами гумориста, він скуповує квіти в усіх флористичних магазинах.

– Я скуповую всі квіти в усіх квіткових магазинах. Вона, сподіваюся, їх не перепродає. Ось у таких стосунках, – сказав Олександр.

Еллерт зізнався, що ставить лайки на фотографіях Ксенії.

– Вона мої теж лайкала, колись, – жартівливо відповів комік.

Нагадаємо, 16 липня стало відомо, що Олександр Еллерт і Ксенія Мішина розійшлися. Акторка написала в мікроблозі, що вони з коміком розсталися раптово та назавжди.

Олександр у свою чергу опублікував скріншот із Вікіпедії, в якому роз’яснюється значення слова драма.

Після цього екс-коханих кілька разів бачили разом. Так, пару помітили в аеропорту. Згодом Ксенію Мішин та Олександра Еллерт застукали разом на весіллі друзів. Більш того, на урочистому заході артистка зловила букет нареченої, після чого комік поцілував її в щоку. Відповідне відео опублікували на фан-акаунті акторки.

Шанувальники пари не розуміють, що відбувається між екс-коханими та сподіваються на їх возз’єднання.