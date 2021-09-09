Український хореограф, постановник і суддя Україна має талант Євген Кот заінтригував підписників новим фото. Шанувальники гадають, невже він скоро стане батьком.

На знімку Євген обіймає дружину Наталю за талію та цілує її в живіт. Пост відразу викликав серед підписників головне питання, яке вони поставили Коту в коментарях: невже пара чекає на первістка?

– Ви навіть не уявляєте як я пишаюся нею, – написав Євген в Instagram.

Хореограф не став тягнути інтригу та відповів на питання, зізнавшись, що вони безсумнівно хочуть дітей та не раз обговорювали це.

– Наразі в нас у планах переїхати в будинок із більшою територією – для свого комфорту та виховання майбутніх дітей. Адже до дітей варто серйозно підготуватися – це те, що важливо нам обом. Підготуватися морально та фізично, налаштувати свій організм для цього, щоб у майбутньому не виникало ніяких проблем зі здоров’ям дитини, – сказав Кот.

Він зазначив, що вони з Наталею хочуть одну дитину – маленького хлопчика з кучерявим волоссям.

– Подивимося, як буде. Можливо, згодом ми захочемо і другу, і третью дитину. Поки що я точно хочу хлопчика, – наголосив хореограф.

Нагадаємо, топовий хореограф-постановник, соліст перших в Україні 3D-шоу рівня Цирку дю Солей Євген Кот став суддею легендарного шоу Україна має талант.

Нещодавно Євген Кот прокоментував своє суддівство в Україна має талант, зазначивши, що це для нього новий досвід.