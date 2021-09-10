Украинская актриса Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот станцевали на судейском столе на шоу Україна має талант.

Во время перерыва между съемками проекта Ксения и Евгений решили не унывать и вспомнить общее хореографическое прошлое. Для того, чтобы развлечь публику своим танцем, они стали прямо на судейский стол.

Ксения танцевала в обтягивающем латексном платье бордового цвета. Свой образ она дополнила перчатками, черными туфлями на каблуках и высоким хвостом.

Евгений для съемок шоу выбрал более удобную одежду. Он появился в черном костюме, белой рубашке и кедах.

Очевидно, зрителям понравился танец пары. Они оценили его бурными аплодисментами и криками Браво.

Напомним, что в 2019 году Ксения Мишина и Евгений Кот вместе участвовали в танцевальном шоу Танцы со звездами, где одержали победу.

Премьера легендарного проекта Україна має талант состоится уже осенью в эфире телеканала СТБ. Ведущим шоу стал Григорий Решетник, а закулисье проекта зрителям покажет певица Jerry Heil.

Кроме Ксении Мишиной и Евгения Кота, в судейском кресле вы увидите телеведущего Сергея Притулу. Более того, в составе звездного жюри появится и четвертый судья.

Еще одно судейское кресло будет принадлежать олимпийским чемпионам и звездам, благодаря которым флаг Украины поднимался на различных международных аренах.