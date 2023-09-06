Украинский певец и боец Виталий Козловский показал, как он питается во время службы на фронте. Так, полевая кухня кормит не хуже, чем дома.

Моментами приготовления обеда или ужина Виталий поделился в Instagram. Можно заметить, что Козловский вместе со своими братьями по оружию будет есть жареную картошку на сковородке, приготовленную посреди посадки.

— Донбасская корчма или мишлен по-Николаевски, — пошутил музыкант.

Картошку бойцы пожарили на горелке, и вышло очень даже аппетитно. В целом, рацион у музыканта достаточно богатый — картошка, хлеб, овощи, и даже мясо. Голодным точно никто не остался.

Артист решил служить в армии с начала лета — за три месяца он уже успел обучиться военному делу и попасть в бригаду Рубеж Гвардии Наступления. Ранее Козловский показал незваных гостей на боевой позиции. На входе в блиндаж поселились лесные мышки, которых приняли наши защитники. Судя по реакции грызуна на присутствие людей, Козловский подкармливает маленьких зверушек.

Недавно Виталий также побывал на вокзале Краматорска, куда армия РФ сбросила ракету во время эвакуации мирных жителей на фоне полномасштабного вторжения. Артист признался, что у него мурашки по коже от атмосферы.