Мурашки по шкірі: Віталій Козловський приїхав на Краматорський вокзал

Український співак Віталій Козловський відвідав Краматорський вокзал і поділився своїми емоціями. Ролик він показав шанувальникам в Instagram.

Зараз музикант захищає Україну зі зброєю в руках – не виключено, що на Краматорському вокзалі він опинився під час дислокації. Утім, це місце викликає в актора далеко не позитивні емоції з огляду на нещодавні події.

– Мурашки по шкірі. Минулого року тут сталося дуже багато горя.., – заявив Козловський.

Нагадаємо, що 8 квітня РФ здійснила обстріл Краматорського вокзалу, в якому загинуло понад 50 осіб і понад 100 було поранено. Країна-терорист цинічно скинула касетні боєприпаси, коли українці евакуювалися з міста.

Нагадаємо, що з початку літа Віталій вирішив піти служити. Артист пройшов курс молодого бійця і приєднався до Гвардії наступу в бригаді Рубіж. За літній період Козловський показав побут військових на фронті, і навіть показав нежданих гостей – гризуни оселилися з ним у бліндажі, і наші військові були не проти. Схоже, вони підгодовують маленьких мешканців лісу.