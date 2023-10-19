Український виконавець Міша Крупін заявив про тимчасове припинення музичної карʼєри. Це сталося після того, як соліст гурту Корупція дозволив собі вийти до публіки у нетверезому стані. Артист перепросив у шанувальників в соцмережах за прикрий інцидент.

Музикант зі своїм гуртом мав дати благодійний концерт на підтримку ЗСУ в одеському ресторані.

– Але я вийшов в такому стані, в якому не можна виходити професійному музиканту. Мені дуже-дуже сильно соромно, – визнав Міша Крупін.

Під час виступу ввечері 18 жовтня артист чесно повідомив слухачам, що забагато випив та використав у свої промові нецензурну лексику. За це співак у своєму Instagram наступного дня кілька разів попрохав вибачення у слухачів та у закладу. Також він зазначив, що поки візьме паузу у творчості.

Зараз дивляться

– Я на деякий час свою кар’єру музичну буду припиняти. Ще раз вибачте мене, будь ласка, ви ніколи мене не побачите на сцені в такому стані, – пообіцяв співак.

Шанувальники до ситуації поставилися з розумінням та вважають, що виконавцю зарано припиняти виступи.

Головне, що ти розумієш, що зробив помилку. А право на помилку мають усі! Це точно не привід зупиняти свою творчу діяльність і відміняти благодійні концерти! Усі живі люди! З ким не буває?

Вчасно вибачитись – це гідно, але краще проспатися, аби не робити такі гучні висновки. Все норм! Все буде добре!

Я вибачаюсь, а що там всі такі правильні на концерт прийшли? Та все гуд! Чекаємо нових пісень.

Михайло, все добре! Ти теж не зі сталі зроблений ! Ти є людина! Ти є артист! Ну, розслабився трошки, так буває.. Концерт відбувся!

Мішо, навіть не вздумай нас кидати. Кожен у своєму житті трохи перебрав. Було б дивно в нинішніх реаліях бути тверезим. Ми тебе любимо в будь-якому стані. Одеса на тебе завжди чекає!

Станом на зараз у мережі продають квитки на виступ Міші Крупіна та гурту Корупція у листопаді в Києві. Можливо, музикант ще перегляне своє рішення.