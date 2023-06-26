Співак Віталій Козловський показав бойову підготовку. Він оприлюднив відео, на якому показав, як побратими збривають йому бороду.

З ролика помтіно, що настрій у Віталія бойовий, а тому він не засмутився, що позбувся частини свого іміджу.

– Доброго ранку! У бойової підготовки свої правила і порядки, яких необхідно дотримуватися, – написав під відео артист.

Також він пожартував, сказавши побратиму: – Сьогодні ти Віталіка Козловського знищив. Товариші по службі зі свого боку наголосили, що так артист має молодший вигляд.

Підписники також підтримали виконавця, зазначивши, що люблять його як із бородою, так і без.

До цього якось… Ну, Козловський… А тепер прям гордість бере, який крутий!

У вас дуже гарна зовнішність без бороди. Молодий вигляд маєте.

Мінус 20 років.

Я люблю тебе і з бородою, і без бороди. Як людину, що здійснює мужні вчинки. Як артиста, що віддає себе всього в піснях.

Клас! Вам дуже добре так! Зовсім інший, – пишуть у коментарях.

Раніше стало відомо, де служить Віталій Козловський. Артист став новобранцем Гвардії наступу в бригаді Рубіж.