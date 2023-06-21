Український артист Віталій Козловський показав, як захищає країну з автоматом у руках. Подробицями своєї служби співак поділився в Instagram.

– Усім привіт, друзі. Раніше моєю зброєю був мікрофон, а тепер – справжня зброя, якою можна утилізувати ворога.

На короткому відео можна помітити, що Козловський у повному екіпіруванні – на голові в артиста шолом, а на грудях – плитоноска. У руках артиста є справжній автомат АК-74М. Судячи з усього, артист служить у НГУ – артист носить одноколірний кітель.

Схоже, у Віталія була вільна хвилинка, тож він її витратив на запис відео. Найімовірніше, артист зараз проходить курс молодого бійця, де його вчать базових навичок військової справи.

Нагадаємо, що Віталій Козловський отримав повістку ще 13 червня і вирушив до військкомату. Як виявилося, артист уже пройшов медкомісію в ТЦК, і тепер його призвали, щоб відправити на службу до військової частини.

Віталій не намагався шукати обхідних шляхів і пішов на контакт із військовими – співак показав свою готовність захищати Україну з автоматом у руках замість мікрофона. Культурний фронт він обміняв на справжній.

Козловський – не єдиний музикант, який виявив бажання піти воювати. Олег Винник шкодує, що не тримає зброю в руках на фронті. Про це співак розповів в інтерв’ю, перервавши мовчання.