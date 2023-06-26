Певец Виталий Козловский показал боевую подготовку. Он обнародовал видео, на котором показал, как побратимы сбривают ему бороду.

По ролику видно, что настроение у Виталия боевое, а потому он не расстроился, что лишился части своего имиджа.

— Доброе утро! У боевой подготовки свои правила и порядки, которых необходимо придерживаться, — написал под видео артист.

Также он пошутил, сказав побратиму: — Сегодня ты Виталика Козловского уничтожил. Сослуживцы в свою очередь подчеркнули, что так артист выглядит моложе.

Подписчики также поддержали исполнителя, отметив, что любят его как с бородой, так и без.

До этого как-то… Ну, Козловский… А теперь прям гордость берет, какой крутой!

У вас очень красивая внешность без бороды. Молодо выглядите.

Минус 20 лет.

Я люблю тебя и с бородой, и без бороды. Как человека, совершающего мужественные поступки. Как артиста, отдающего себя всего в песнях.

Класс! Вам очень хорошо так! Совсем другой, — пишут в комментариях.

Ранее стало известно, где служит Виталий Козловский. Артист стал новобранцем Гвардии наступления в бригаде Рубеж.