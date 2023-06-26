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Минус 20 лет: Виталию Козловскому изменили имидж на службе

26 июня 2023, 11:53
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Виталий Козловский
Источник: Виталий Козловский

Певец Виталий Козловский показал боевую подготовку. Он обнародовал видео, на котором показал, как побратимы сбривают ему бороду.

По ролику видно, что настроение у Виталия боевое, а потому он не расстроился, что лишился части своего имиджа.

— Доброе утро! У боевой подготовки свои правила и порядки, которых необходимо придерживаться, — написал под видео артист.

Также он пошутил, сказав побратиму: — Сегодня ты Виталика Козловского уничтожил. Сослуживцы в свою очередь подчеркнули, что так артист выглядит моложе.

Подписчики также поддержали исполнителя, отметив, что любят его как с бородой, так и без.

  • До этого как-то… Ну, Козловский… А теперь прям гордость берет, какой крутой!
  • У вас очень красивая внешность без бороды. Молодо выглядите.
  • Минус 20 лет.
  • Я люблю тебя и с бородой, и без бороды. Как человека, совершающего мужественные поступки. Как артиста, отдающего себя всего в песнях.
  • Класс! Вам очень хорошо так! Совсем другой, — пишут в комментариях.

Ранее стало известно, где служит Виталий Козловский. Артист стал новобранцем Гвардии наступления в бригаде Рубеж.

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