Певец Виталий Козловский показал боевую подготовку. Он обнародовал видео, на котором показал, как побратимы сбривают ему бороду.
По ролику видно, что настроение у Виталия боевое, а потому он не расстроился, что лишился части своего имиджа.
— Доброе утро! У боевой подготовки свои правила и порядки, которых необходимо придерживаться, — написал под видео артист.
Также он пошутил, сказав побратиму: — Сегодня ты Виталика Козловского уничтожил. Сослуживцы в свою очередь подчеркнули, что так артист выглядит моложе.
Подписчики также поддержали исполнителя, отметив, что любят его как с бородой, так и без.
- До этого как-то… Ну, Козловский… А теперь прям гордость берет, какой крутой!
- У вас очень красивая внешность без бороды. Молодо выглядите.
- Минус 20 лет.
- Я люблю тебя и с бородой, и без бороды. Как человека, совершающего мужественные поступки. Как артиста, отдающего себя всего в песнях.
- Класс! Вам очень хорошо так! Совсем другой, — пишут в комментариях.
Ранее стало известно, где служит Виталий Козловский. Артист стал новобранцем Гвардии наступления в бригаде Рубеж.