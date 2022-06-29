Британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон приехал в Украину и посетил Гостомель Киевской области.
В Гостомеле миллиардер интересовался аэродромом ГП Антонов и возможностями его восстановления. Об этом сообщил глава Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко в Facebook.
Представители украинской власти рассказали основателю Virgin Group о перспективах восстановления аэродрома и поделились существующими проектами его реконструкции.
Стоит отметить, что Брэнсон постоянно выступает в поддержку Украины, ее суверенитета, территориальной целостности, а также за жесткие санкции против РФ. Поддерживал нашу страну Ричард и в 2014 году.
Ранее в Украину вновь приехал Шон Пенн — голливудский режиссер и актер. Он посетил Бучу и Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть последствия российских бомбардировок. Цель визита — съемки документального фильма о российско-украинской войне.
28 июня Шон встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Фото: Тарас Думенко