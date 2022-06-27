Голлівудський актор та режисер Шон Пенн знову приїхав до України. 61-річний оскароносний артист відвідав Бучу та Ірпінь, щоб на власні очі побачити наслідки російських бомбардувань.

У ЗМІ з’явилися кадри, на яких зображені перші хвилини перебування Шона в столиці. Відомо, що мета візиту – зйомки документального фільму про російсько-українську війну. Скільки актор буде в Україні – невідомо.

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Дата екранізації фільму про повномасштабну війну в Україні, яку розв’язала РФ, а також його назва – не повідомляються.

Варто зазначити, що режисер не рідкісний гість у нашій країні. Шон Пенн був в Україні на початку повномасштабного вторгнення РФ. Згодом він приїжджав до Львова.

Актор активно підтримує нашу країну та закликає весь світ це робити, також він зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.