Відомий американський актор Міккі Рурк емоційно розкритикував США та НАТО за їхню неспішність у допомозі Україні. На тлі війни нашої країни з Росією він закликав дати все, про що просить президент України Володимир Зеленський.

Про свою позицію він заявив у Instagram.

– 22 тис. людей похилого віку, дітей та членів їхніх сімей загинули в Маріуполі внаслідок бомбардувань та ракет. Що ще гірше, цьому сприяє сумнозвісний генерал Олександр Дворников, який брав участь у війні із Сирією, де вбивали мирних жителів. Ця людина – безсердечний безжальний м’ясник, – розпочав свою промову актор.

Рурк додав, що президент України Володимир Зеленський продовжує просити про озброєння інші держави для захисту своєї країни.

– Чому США та всі країни НАТО не можуть дати президенту Зеленському те, що необхідно для захисту? Підтримка США та НАТО – це просто слова. Слова без сенсу та мети. Давайте знімемо наші рукавички та дамо цим людям усе, що їм потрібне, прямо зараз, – додав режисер.

Він також поділився особистою історією – у його помічника Діми 12 рідних перебувають в Україні, і щодня актор дізнається, що близьких його помічника вбивають.

Мати мільярдера Ілона Маска також активно виступає за припинення війни, яку розв’язала Росії в Україні. Мей Маск заявила, що проситиме про це доти, доки не припиняться вбивства.