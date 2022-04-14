Известный американский актер Микки Рурк эмоционально раскритиковал США и НАТО за их неспешность в помощи Украине. На фоне войны нашей страны с Россией он призвал дать все, о чем просит президент Украины Владимир Зеленский.

О своей позиции он заявил в Instagram.

— 22 тыс. стариков, детей и членов их семей погибли в Мариуполе в результате бомбардировок и ракет. Что еще хуже, этому способствует печально известный генерал Александр Дворников, который участвовал в войне с Сирией, где убивали мирных жителей. Этот человек — бессердечный безжалостный мясник, — начал свою речь актер.

Рурк добавил, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает просить о вооружении другие государства для защиты своей страны.

— Почему США и все страны НАТО не могут дать президенту Зеленскому то, что необходимо для защиты? Поддержка США и НАТО — это просто слова. Слова без смысла и цели. Давайте снимем наши перчатки и дадим этим людям все, что им нужно, прямо сейчас, — добавил режиссер.

Он также поделился личной историей — у его помощника Димы 12 родных находятся в Украине, и каждый день актер узнает, что близких его ассистента убивают.

Мама Илона Маска также активно выступает за прекращение войны, которую развязала Россия в Украине. Мэй Маск заявила, что будет просить об этом до тех пор, пока не прекратятся убийства.