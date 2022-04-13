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Зупиніть війну! Мама Ілона Маска у вишиванці заговорила українською

13 Квітня 2022, 17:01
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Мей Маск
Джерело: Getty Images

Мама американського мільярдера Ілона Маска, модель Мей Маск заговорила українською мовою.

73-річна мати засновника Tesla та SpaseX оприлюднила відеозвернення в Twitter. На відео вона постала в білій сукні з синім орнаментом від української дизайнерки Юлії Магдич.

Відеозапис дублювався українською мовою.

– Нам дуже сумно. Це трагедія. Але ми вражені тим, наскільки ви всі хоробрі. І ми й надалі підтримуватимемо вас, як зможемо. Ви намагаєтесь захистити свою свободу. Ви хоробрі, тому ви неодмінно переможете. Світ вас чує. Світ стежить за новинами і вони дуже засмучують, – сказала Мей.

Звернулася вона і до росіян, подякувавши тим, хто протестує проти війни. І висловила надію, що незабаром усе скінчиться.

– Ми не припиняємо повторювати: зупиніть війну! – зазначила Маск.

Також вона написала, що її український видавець попросив озвучити ролик українською мовою. Відео створено за допомогою штучного інтелекту. Ця ініціатива називається Share UA Voices.

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Теги
Мей Маск , Підтримка України
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