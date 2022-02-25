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Ви сієте смерть і руйнування: Девід Лінч закликав Путіна припинити війну

25 Лютого 2022, 21:45
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Девід Лінч
Джерело: Depositphotos

Американський режисер Девід Лінч публічно звернувся до президента РФ Володимира Путіна із вимогою припинити війну.

Сьогодні, 25 січня, під час чергового випуску прогнози погоди, які він почав знімати на початку пандемії коронавірусу, Лінч зазначив, що “Путін сіє смерть та руйнування”.

– Прямо зараз, містере Путін, ви сієте смерть і руйнування. І винні у цьому саме ви. Українці не атакували вашу країну. Це ви її зараз атакуєте. І вся ця смерть та руйнація повернуться до вас. І в цьому кіно, у цьому шоу, в якому ми всі знімаємося, не нескінченна кількість часу. У вас повно часу — одне життя за іншим і так далі – щоб зібрати плоди того, що ви сієте, – сказав режисер.

Девід Лінч порадив Путіну схаменутися, а також врятувати українців та весь світ від війни.

– Моя вам порада: рятуйтеся. Врятуйте українців, врятуйте світ. Помиріться із сусідами. Почніть будувати дружбу. Ми одна велика світова сім’я, де більше немає місця цьому абсурду. Прийміть це. Зупиніть атаку. Давайте разом зробимо так, щоб усі країни жили у мирі, ладнали одна з одною і спільно вирішували проблеми. Прокиньтеся! – додав Девід Лінч.

Раніше український народ підтримав рок-музикант та актор Джаред Лето. Він опублікував фото з українськими друзями і зазначив, що його серце розривається через те, що цей конфлікт розрісся до такого руйнівного масштабу.

Джаред Лето висловив сподівання, що мир переможе і, зрештою, буде знайдено ненасильницькі та адекватні рішення.

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Теги
Війна в Україні , Девід Лінч
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