Мікі Рурк розкритикував Тома Круза за його акторську діяльність. Сценарист вважає, що зірку серії фільмів Місія Нездійсненна немає причин поважати.

– Цей хлопець грає ту саму роль уже 35 років. Я не поважаю це, – коротко розкритикував актора Рурк.

Це сталося на тлі рекордних касових зборів нового фільму Круза – Топ Ган: Меверік. З моменту виходу фільму 27 травня картина зуміла зібрати понад $1,1 млрд. Мікі прокоментував і сам успіх картини.

– Для мене це нічого не означає. Мене не хвилюють гроші та влада. Мене хвилює, коли я дивлюся роботи Аль Пачіно, і Кріса Вокена, і ранні роботи Де Ніро, Річарда Гарріса та Рея Вінстона, – додав Рурк.

Це вже не перший випадок, коли актор критикує світ кіно. До цього Мікі не сподобалися фільми Marvel, а також актори, які знімаються в них. Однак йому сподобався серіал Закон та порядок: Спеціальний корпус, який почав дивитись ще на карантині.

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– Повага до всіх вас, робота, яку ви усі робите, – це справжня гра, а те ла**о, як у Marvel, – розповів сценарист.

Зірки кіно не поспішають йти на пенсію – крім 60-річного Тома Круза, зніматися в кіно планує і 59-річний Джонні Депп. Netflix профінансує фільм під назвою Фаворит – вихід заплановано на 2023 рік.