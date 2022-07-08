Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Кіно та серіали

Netflix профінансує новий фільм із Джонні Деппом

8 Липня 2022, 13:26
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Netflix профінансує новий фільм із Джонні Деппом
Джерело: Depositphotos

Стримінговий сервіс Netflix профінансує новий фільм Фаворит із голлівудським актором Джонні Деппом.

У картині артист зіграє головну роль – французького короля Людовіка XV. Фільм стане першим великим проєктом для Деппа після тривалого судового розгляду з ексдружиною Ембер Герд.

Режисером стрічки стала Майвен Ле Беско, яка зіграє в ній коханку короля Людовіка XV.

Зараз дивляться

Прем’єра фільму Фаворит запланована на 2023 рік. Спочатку його покажуть у кінотеатрах Франції, і лише згодом він з’явиться на Netflix.

Раніше ми писали, що Джонні Депп може повернутися до Піратів Карибського моря. Його виключили з акторського складу в 2018 році, розірвавши контракт через звинувачення з боку Ембер Герд.

Читайте також:
Ембер ГердЕмбер Герд про перемогу Джонні Деппа в суді: Не звинувачую присяжних, я їх розумію

Джерело
Daily Mail
Теги
Netflix Джонні Депп
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь