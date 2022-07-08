Netflix профінансує новий фільм із Джонні Деппом

Стримінговий сервіс Netflix профінансує новий фільм Фаворит із голлівудським актором Джонні Деппом.

У картині артист зіграє головну роль – французького короля Людовіка XV. Фільм стане першим великим проєктом для Деппа після тривалого судового розгляду з ексдружиною Ембер Герд.

Режисером стрічки стала Майвен Ле Беско, яка зіграє в ній коханку короля Людовіка XV.

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Прем’єра фільму Фаворит запланована на 2023 рік. Спочатку його покажуть у кінотеатрах Франції, і лише згодом він з’явиться на Netflix.

Раніше ми писали, що Джонні Депп може повернутися до Піратів Карибського моря. Його виключили з акторського складу в 2018 році, розірвавши контракт через звинувачення з боку Ембер Герд.