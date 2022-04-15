Австралійський актор Г’ю Джекман поспілкувався з хлопчиком із Одеси, який намалював Росомаху.

Актор, відомий за роллю супергероя-мутанта Росомахи в серії фільмів Люди Ікс оприлюднив у своєму Instagram декілька фото. На кадрах він показав малюнок українського хлопчика, а також відеодзвінок із ним.

– Передайте привіт моєму новому (дуже сміливому) другу Кості. Йому сім років. Лише кілька годин тому він прийшов до центру Unicef ​​Blue Dot у Румунії після того, як втік зі свого будинку в Україні. Він намалював цю фотографію Росомахи. Дуже схоже, вам не здається? – написав Г’ю Джекман.

Також актор поділився відео, на якому спілкується із дівчиною-волонтером. У ході цього дзвінка йому і вдалося поспілкуватися з Костею.

– Моє серце розривається за них усіх, але спілкування з Юлією в центрі Unicef ​​Blue Dot вселило в мене надію. Я так вдячний їй за роботу та за все, що робиться для захисту дітей, які постраждали від війни в Україні та в усьому світі, – підписав відео Джекман.

Раніше Г’ю Джекман уже висловлював підтримку Україні. В Instagram він опублікував відео із президентом Володимиром Зеленським.