Відомий американський драматург Бо Віллімон зніме документальний фільм про звірства у Бучі. Сценарист культового серіалу Картковий будинок хоче показати світові правду про те, як солдати Росії жили на тимчасово окупованих територіях.

В одному з останніх інтерв’ю Бо зізнався, що приїхав до України зі своєю командою. Він хоче, щоб у його фільмі були присутні люди, які зіткнулися з вторгненням. Сценарист хоче показати, як ці люди адаптуються до жахливих реалій, але продовжують розвиватися в епіцентрі подій.

– Сьогодні ми бачили Бородянку, Бучу – неймовірні масштаби руйнування та втрат, з якими людям довелося справлятися. На мене це сильно вплинуло на емоційний план, – заявив драматург.

За 44 роки життя він зізнався, що ще ніколи не був таким близьким до війни. Він уперше побував у містах, де нещодавно велися запеклі бої. Віллімона надихають українці – він бачить, як жителі Бородянки активно відновлюють своє місто, які величезні черги з машин тих людей, які хочуть якнайшвидше повернутися до своїх будинків.

Що ж до жителів Росії, Бо усвідомлює, що пропаганда зробили перетворила їх на зомбі. Ці люди не хочуть усвідомлювати, як реально живуть.