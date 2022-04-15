Австралийский актер Хью Джекман пообщался с мальчиком из Одессы, который нарисовал Росомаху.

Актер, известный по роли супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов Люди Икс обнародовал в своем Instagram несколько фото. На кадрах он показал рисунок украинского мальчика, а также видеозвонок с ним.

— Передайте привет моему новому (очень смелому) другу Косте. Ему семь лет. Лишь несколько часов назад он пришел в центр Unicef ​​Blue Dot в Румынии после того, как сбежал из своего дома в Украине. Он нарисовал эту фотографию Росомахи. Очень похоже, вам не кажется? — написал Хью Джекман.

Также актер поделился видео, на котором общается с девукой-волонтером. В ходе этого звонка ему и удалось пообщатся с Костей.

— Мое сердце разрывается за них всех, но общение с Юлией в центре Unicef ​​Blue Dot вселило в меня надежду. Я так благодарен ей за работу и за все, что делается для защиты детей, пострадавших от войны в Украине и во всем мире, — подписал видео Джекман.

Ранее Хью Джекман уже выражал поддержку Украине. В Instagram он опубликовал видео с президентом Владимиром Зеленским.