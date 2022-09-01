Відома французька акторка та співачка Катрін Денев здобула престижну нагороду Золотий лев на Венеціанському кінофестивалі. Зірка позувала перед пресою зі значком у вигляді українського прапора, тим самим підтримавши нашу країну.

Катрін удостоїлася нагороди за кар’єрні досягнення за понад 50 років роботи у кіноіндустрії. Тоді Денев з’явилася на екранах у фільмі Луїса Бунюеля Денна красуня 1967 року.

– Це було наче вчора. Для мене це був дуже важливий фестиваль, – заявила актриса.

Акторка вийшла на сцену з українським прапором на одязі, але заявила, що не хоче робити словесних заяв про війну в Україні.

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– Я дуже добре обізнана про те, що відбувається, як і багато людей, і саме тому я хотіла надіти значок на пресконференцію. Мій розум і мій дух із ними щодня, – додала актриса.

Щодо кар’єри, їй важко підбивати підсумки своєї багаторічної роботи.

– Завжди складно зупинитися, дивитися на речі так, наче це ти все вирішив, але так ніколи не буває. Буває багато удачі, хороших зустрічей та гарних рішень. Не все належить акторам, ми лише частина фільму. Іноді ви ухвалюєте правильні рішення, але результат виявляється не таким, яким він має бути, – заявила зірка.

Не лише актори публічно підтримують Україну – багато музикантів навіть піднімають прапор нашої країни на сцені, а частину зароблених коштів надсилають нам. Наприклад, нещодавно так вчинив Ед Ширан, який заспівав разом із Тарасом Тополею та гуртом Антитіла у Польщі, після чого приніс на сцену прапор України.