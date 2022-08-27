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З фронту на сцену: Тарас Тополя вперше заспівав із Едом Шираном на сцені

27 Серпня 2022, 10:44
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Антитела и Эд Ширан

Англійський співак Ед Ширан вперше з’явився на сцені разом із лідером гурту Антитіла Тарасом Тополею. Артисти після виступу розгорнули перед багатотисячною аудиторією жовто-синій прапор.

Зворушливий момент виступу показала координатор платформи United 24 Ярослава Гресь.

Ширан

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На сцені благодійного концерту у Варшаві, музиканти разом виконали пісню 2step, яку спільно записали після початку війни. Ширан співав англійською, а Тарас – українською. На захід багато хто прийшов для підтримки України, приносячи з собою прапор нашої країни.

– Я зустрів цей чудовий гурт, коли почалася війна. Сьогодні вони приїхали з України, щоб ми вперше зустрілися наживо та заспівали разом, – заявив Ед.

Навіть на сьомий місяць війни музиканти знову залучають суспільство, і Тарас звернувся до поляків зі сцени.

– Дякую вам щиро, дорогі! Дякую за підтримку – ви йдете з нами пліч-о-пліч. Наше молоде покоління ніколи не забуде цієї підтримки. Обіцяю, ми обов’язково віддячимо. Тримаємося разом! Stay united – stay by Ukraine, – заявив Тополя.

Нагадаємо, що Ед Ширан та Антитіла презентували спільну пісню 2step про війну. На початку травня фанати змогли насолодитися роботою музикантів, яка розкрила переживання багатьох українців за умов вторгнення.

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Теги
Антитіла Війна в Україні Ед Ширан
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