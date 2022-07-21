Американська співачка Патті Сміт розгорнула прапор України на концерті у Празі в межах свого туру.

Виступаючи, хрещена мати панк-року, як її називають шанувальники, взяла український прапор, прикладала його до серця та накидала на плечі.

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Раніше Сміт уже підтримала Україну в повномасштабній війні з РФ. Вона переклала український гімн на англійську мову.

– Це те, що я чула уві сні, і те, що цілими днями та ночами крутиться в моїй голові як трагічний хіт. Недопрацьований переклад гімну України, який народ співає крізь зухвалі сльози, – написала тоді Патті в Instagram.

Зазначимо, світові зірки активно підтримують Україну. Нещодавно Rammstein підняла прапор України на концерті в Польщі. До цього вони так робили в Швеції.