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Світові зірки продовжують підтримувати Україну: Патті Сміт розгорнула синьо-жовтий прапор

21 Липня 2022, 13:01
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Світові зірки продовжують підтримувати Україну: Патті Сміт розгорнула синьо-жовтий прапор
Джерело: Depositphotos

Американська співачка Патті Сміт розгорнула прапор України на концерті у Празі в межах свого туру.

Виступаючи, хрещена мати панк-року, як її називають шанувальники, взяла український прапор, прикладала його до серця та накидала на плечі.


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Раніше Сміт уже підтримала Україну в повномасштабній війні з РФ. Вона переклала український гімн на англійську мову.

– Це те, що я чула уві сні, і те, що цілими днями та ночами крутиться в моїй голові як трагічний хіт. Недопрацьований переклад гімну України, який народ співає крізь зухвалі сльози, – написала тоді Патті в Instagram.

Зазначимо, світові зірки активно підтримують Україну. Нещодавно Rammstein підняла прапор України на концерті в Польщі. До цього вони так робили в Швеції.

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