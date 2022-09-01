Известная французская актриса и певица Катрин Денев получила престижную награду Золотой лев на Венецианском кинофестивале. Звезда позировала перед прессой со значком в виде украинского флага, тем самым поддержав нашу страну.

Катрин удостоилась награды за карьерные достижения спустя более 50 лет работы в киноиндустрии. Тогда Денев появилась на экранах в фильме Луиса Бунюэля Дневная красавица 1967 года.

— Это было будто вчера. Для меня это был очень важный фестиваль, — заявила актриса.

Она вышла на сцену с украинским флагом на одежде, но заявила, что не хочет делать словесных заявлений о войне в Украине.

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— Я очень хорошо осведомлена о происходящем, как и многие люди, и именно поэтому я хотела надеть значок на пресс-конференцию. Мой разум и мой дух с ними каждый день, — добавила актриса.

Что касается карьеры, ей трудно подводить итоги своей многолетней работы.

— Всегда сложно остановиться, смотреть на вещи так, как-будто это ты все решил, но так никогда не бывает. Бывает много удачи, хороших встреч и хороших решений. Не все принадлежит актерам, мы лишь часть фильма. Иногда вы принимаете правильные решения, но результат оказывается не таким, каким он должен быть, — заявила звезда.

Не только актеры публично поддерживают Украину — многие музыканты даже поднимают флаг нашей страны на сцене, а часть заработанных средств отправляют нам. К примеру, недавно так поступил Эд Ширан, который спел вместе с Тарасом Тополей и группой Антитела в Польше, после чего принес на сцену флаг Украины.