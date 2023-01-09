Співачка та модель Даша Астаф’єва згадала, як записувала відео головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному. Артистка хотіла віддячити йому за героїзм.

Каже, це було після того, як вона трохи випила під час вечері в сімейному колі. Тоді в неї і виникла ідея записати відеозвернення Залужному.

– Записала я, звісно, тільки себе. І тут я відчула цю долю, коли мені в приват чуваки пишуть всяке. І я такою стала… Але мені не соромно, адже ми всі знаємо, який він герой і як багато він для нас робить, як заспокоює нас. Це мій особистий герой, – зізналася Даша.

Раніше Даша Астаф’єва розповіла про свої нові стосунки. За словами артистки, цей чоловік, особистість якого вона не розкриває – її порятунок зараз.

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Також модель зізналася, що багато речей робить із ним вперше, оскільки він незвичайний і оригінально залицяється.