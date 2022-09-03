Модель Даша Астаф’єва розповіла про свої нові стосунки. Незважаючи на болісний розрив із попереднім коханим, артистка швидко переключилася на нового чоловіка.

За словами Даші, їй довгий час здавалося, що зараз не час для нових стосунків і для радості від того, що вона закохана. Однак каже, що новий бойфренд до неї оригінально залицявся.

– Не хочу сказати, що вибивають клин клином, як за класикою, але я дуже швидко звернула увагу на іншого чоловіка, який дуже неформально привернув увагу до себе. Відповідно до мого звичного сприйняття залицянь, я думаю: Що за дивак? Усі кажуть: Полетіли на Мальдіви чи А хочеш, я тобі це… А тут людина розповідає: А в мене бобер зніс дерево, і ми з нього зробили таку лавку! Приїдь, посидимо… А я зараз готую вечерю. Може, ти хочеш? Я б тебе запросив, – згадує Астаф’єва.

Модель зазначила, що мало зустрічала таких чоловіків, які самотні та влаштовують свій побут затишним і гарним. Зізнається, робить багато речей вперше.

Зараз дивляться

– Їдемо знайомитись із батьками – блін, мені вже скоро на пенсію, проводжатимуть, цокатимемося, а я це хвилююся. Таке щось нове. Звичайно, мені боляче і незручно радіти, що я така щаслива, я такі моменти переживаю вперше в житті, – розповіла Астаф’єва.

Зазначає, цей чоловік наразі – її порятунок. Проте сильно розповідати про особисте життя та розкривати ім’я обранця Даша не готова.