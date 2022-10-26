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Щоденник війни: Астаф’єва, Кухар і Tayanna стали співавторами книги Мероника про війну

26 Жовтня 2022, 13:29
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Щоденник війни: Астаф’єва, Кухар і Tayanna стали співавторами книги Мероника про війну

Українські зірки Даша Астаф’єва, Tayanna, Roxolana, пари Катерина Кухар та Олександр Стоянов, Дар’я Ковтун та Євген Хмара об’єдналися для створення благодійної книги Андрія Мероника – 24.02.

Це певний щоденник війни, де окрім селебриті, своїми відвертими історіями діляться підприємці, лікарі та блогери, які щодня вносять свій вклад у майбутню перемогу – кожен на своєму фронті. 24.02 про силу українців.

Щоденник війни: Астаф’єва, Кухар і Tayanna стали співавторами книги Мероника про війну / 2 зображення

Книга містить історії про те, як еволюціонує людина під час війни: від паралізуючого страху перед вибухами на початку до вивезення тіл людей з нещодавно окупованих територій в кінці.

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У книзі автор ділиться тим, як компанія молодих людей раптово опинилася серед страхіть війни. Кожного з них незмінно “морозило” – чи то від холоду, чи то від страху, коли десь поруч влучала ракета і лунав потужний вибух, вибиваючи скло, руйнуючи будівлі і забираючи життя. З часом їхні емоції еволюціонували, а бажання допомагати країні ставало дедалі міцнішим.

– Кожен із нас намагався бути корисним країні. Ця книга про таких самих людей, як я і ви – про наших сучасників, – сказав автор Андрій Мероник.

Важливо, що 100% отриманих від продажу коштів будуть перераховані до фондів United24, Повернись живим і Благодійний фонд Сергія Притули. Кожен покупець може самостійно обрати ціну – від 99 до 3 333 грн.

Варто зазначити, що на етапі перепродажу книга була придбана в кількості 300 примірників і зібрала понад 50 тис. грн для наших захисників. Вона вже доступна для замовлення онлайн.

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книга українські зірки
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