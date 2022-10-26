Українські зірки Даша Астаф’єва, Tayanna, Roxolana, пари Катерина Кухар та Олександр Стоянов, Дар’я Ковтун та Євген Хмара об’єдналися для створення благодійної книги Андрія Мероника – 24.02.

Це певний щоденник війни, де окрім селебриті, своїми відвертими історіями діляться підприємці, лікарі та блогери, які щодня вносять свій вклад у майбутню перемогу – кожен на своєму фронті. 24.02 про силу українців.

Щоденник війни: Астаф’єва, Кухар і Tayanna стали співавторами книги Мероника про війну / 2 зображення

Книга містить історії про те, як еволюціонує людина під час війни: від паралізуючого страху перед вибухами на початку до вивезення тіл людей з нещодавно окупованих територій в кінці.

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У книзі автор ділиться тим, як компанія молодих людей раптово опинилася серед страхіть війни. Кожного з них незмінно “морозило” – чи то від холоду, чи то від страху, коли десь поруч влучала ракета і лунав потужний вибух, вибиваючи скло, руйнуючи будівлі і забираючи життя. З часом їхні емоції еволюціонували, а бажання допомагати країні ставало дедалі міцнішим.

– Кожен із нас намагався бути корисним країні. Ця книга про таких самих людей, як я і ви – про наших сучасників, – сказав автор Андрій Мероник.

Важливо, що 100% отриманих від продажу коштів будуть перераховані до фондів United24, Повернись живим і Благодійний фонд Сергія Притули. Кожен покупець може самостійно обрати ціну – від 99 до 3 333 грн.

Варто зазначити, що на етапі перепродажу книга була придбана в кількості 300 примірників і зібрала понад 50 тис. грн для наших захисників. Вона вже доступна для замовлення онлайн.