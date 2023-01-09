Певица и модель Даша Астафьева вспомнила, как записывала видео главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному. Артистка хотела отблагодарить его за героизм.

Говорит, было это после того, как она немного выпила во время ужина в семейном кругу. Тогда у нее и возникла идея записать видеообращение Залужному.

— Записала я, конечно, только себя. И тут я почувствовала эту судьбу, когда мне в личку чуваки пишут всякое. И я такой стала… Но мне не стыдно, ведь мы все знаем, какой он герой и как много он для нас делает, как нас успокаивает. Это мой личный герой, — призналась Даша.

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Ранее Даша Астафьева рассказала о своих новых отношениях. По словам артистки, этот мужчина, личность которого она не раскрывает — ее спасение сейчас.

Также модель призналась, что многие вещи делает с ним впервые, поскольку он необычный и оригинально ухаживает.