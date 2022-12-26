Фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук заспівав на Антонівському мосту у Херсоні та звернувся до українців. Артист нагадав усім, що Україна єдина – як лівий, так і правий берег Дніпра.

Зворушливий ролик із живим виконанням пісні Човен музикант опублікував у Instagram.

На хвилинному відео можна помітити, як Вакарчук з гітарою в руках сидить на одному з країв Антонівського мосту в Херсоні, який неодноразово зазнавав масованих ударів. Слід зазначити, що на самій переправі дуже небезпечно – ця місцевість прострілюється окупантами. Логічно, що Святослав записав коротке відео – він міг опинитися під ворожим обстрілом. Навіть бути поряд з Антонівським мостом – великий ризик.

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– Антонівський міст сьогодні. Той, що з’єднує правий та лівий берег нашої країни. Той, що зруйнували російські окупанти, але вони ніколи не зруйнують єдність України! Ми разом і поєднані міцною силою нашої любові до рідної землі, – підписав відео Святослав.

Відомо, що фронтмен Океан Ельзи любить виступати не лише на великих сценах, а й у незвичайних локаціях. У середині грудня Вакарчук виступив на залізничному вокзалі у Києві. Несподіваним виступом музикант вирішив підтримати українців у тяжкі часи.