Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

Міг опинитися під обстрілом: Вакарчук заспівав на Антонівському мосту

26 Грудня 2022, 13:29
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Святослав Вакарчук

Фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук заспівав на Антонівському мосту у Херсоні та звернувся до українців. Артист нагадав усім, що Україна єдина – як лівий, так і правий берег Дніпра.

Зворушливий ролик із живим виконанням пісні Човен музикант опублікував у Instagram.

На хвилинному відео можна помітити, як Вакарчук з гітарою в руках сидить на одному з країв Антонівського мосту в Херсоні, який неодноразово зазнавав масованих ударів. Слід зазначити, що на самій переправі дуже небезпечно – ця місцевість прострілюється окупантами. Логічно, що Святослав записав коротке відео – він міг опинитися під ворожим обстрілом. Навіть бути поряд з Антонівським мостом – великий ризик.

Зараз дивляться

– Антонівський міст сьогодні. Той, що з’єднує правий та лівий берег нашої країни. Той, що зруйнували російські окупанти, але вони ніколи не зруйнують єдність України! Ми разом і поєднані міцною силою нашої любові до рідної землі, – підписав відео Святослав.

Відомо, що фронтмен Океан Ельзи любить виступати не лише на великих сценах, а й у незвичайних локаціях. У середині грудня Вакарчук виступив на залізничному вокзалі у Києві. Несподіваним виступом музикант вирішив підтримати українців у тяжкі часи.

Читайте також:
Міг опинитися під обстрілом: Вакарчук заспівав на Антонівському мостуДають божевільну силу та енергію: Вакарчук про сина Івана та доньку Соломію

Теги
Війна в Україні Океан Ельзи Святослав Вакарчук
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь