Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук розповів, як часто бачить своїх дітей під час повномасштабної війни в Україні – півторарічного сина Івана та чотиримісячну доньку Соломію.

На момент 24 лютого синові артиста було вісім місяців, донька тоді ще перебувала в утробі матері. Перші три місяці музикант зовсім не бачився зі своєю сім’єю.

– Це було неможливо. Я розумів, що повинен сконцентруватися на найважливішому. Коли фронт стабілізувався, я зрозумів, що, можливо, є момент, коли можна побачитися – бачився буквально кілька днів… Я щасливий, що побачив свою маленьку доньку, коли вона народилася і я тримав її на руках – це таке щастя, – згадує Вакарчук.

Святослав наголосив, що Бог дуже мудрий і справедливий. З одного боку можна сказати: – Як важко, коли під час війни народжуються діти.

Зараз дивляться

– З іншого боку, якби у мене зараз не було сина і донечки, які дають божевільну силу і енергію, можливо, мені було б важче переживати цю війну. Може це і добре, що зараз у мене є такий оберіг, як вони. Це дуже надихає, – зазначив співак.

Незважаючи на розлуку з родиною, Вакарчук каже, чув, як син сказав перше слово і бачив, як він вперше пішов. Все це відбувалося по відеозв’язку.

Нагадаємо, влітку 2021 року Святослав Вакарчук розлучився з цивільною дружиною Лялею Фонарьовою після 20 років спільного життя.

Наприкінці серпня 2021 року стало відомо, що музикант вперше став батьком. У липні 2022 року у Вакарчука народилася донька.

Особисте життя артист ретельно приховує, проте відомо, що його кохана – продюсер українського продакшена Radioaktive Film Євгенія Яцута.