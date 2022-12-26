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Мог оказаться под обстрелом: Вакарчук спел на Антоновском мосту

26 декабря 2022, 13:29
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Святослав Вакарчук

Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук спел на Антоновском мосту в Херсоне и обратился к украинцам. Артист напомнил всем, что Украина едина — как левый, так и правый берег Днепра.

Трогательный ролик с живым исполнением песни Човен музыкант опубликовал в Instagram.

На минутном видео можно заметить, как Вакарчук с гитарой в руках сидит прямо возле  Антоновского моста в Херсоне, который неоднократно подвергался массированным ударам. Стоит отметить, что находиться на самой переправе очень опасно — эта местность простреливается оккупантами. Логично, что Святослав записал короткое видео — он мог оказаться под вражеским обстрелом. Даже быть рядом с Антоновским мостом — большой риск.

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— Антоновский мост сегодня. Тот, который соединяет правый и левый берег нашей страны. Тот, который разрушили российские оккупанты, но они никогда не разрушат единство Украины! Мы вместе и объединены крепкой силой нашей любви к родной земле, — подписал видео Святослав.

Известно, что фронтмен Океан Эльзы любит выступать не только на больших сценах, но и в самых необычных локациях. В средине декабря Вакарчук выступил на железнодорожном вокзале в Киеве. Неожиданным выступлением музыкант решил поддержать украинцев в тяжелое время.

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Теги
Війна в Україні Океан Эльзы Святослав Вакарчук
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