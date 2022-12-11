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Крепость несокрушимости. Святослав Вакарчук дал концерт на вокзале в Киеве

11 декабря 2022, 16:17
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Святослав Вакарчук
Источник: Святослав Вакарчук

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук дал концерт на железнодорожном вокзале в Киеве. Неожиданным выступлением музыкант решил поддержать украинцев в тяжелое время.

Святослав отметил, Центральный железнодорожный вокзал столицы — крепость несокрушимости. Он исполнил вместе с людьми несколько хитов Океан Эльзы и пару украинских народных песен.

— Место, которое работает 24 на 7 и где люди ждут, встречаются, заряжают гаджеты, медпункт помощи, а дети имеют свою отдельную игровую комнату, дети с деоккупированных территорий, дети свободной Украины, — написал Вакарчук в Instagram.

Певец вспомнил, как был весной на вокзале во Львове. Говорит, тогда практически все уезжали за границу.

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— Сегодня кто-то встречает, пусть и на очень короткие пару дней, своего защитника, кто-то едет домой в освобожденный Херсон или Изюм, едут свои к своим по стране, работают, живут. Потому что вся наша Украина – это крепость несокрушимости. Слава Украине! Слава героям! — подчеркнул Вакарчук.

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